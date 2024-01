Cloudflare Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cloudflare beobachtet werden. Dies spiegelt sich auch in einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz wider. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudflare-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 65,15 USD. Der letzte Schlusskurs von 79,37 USD liegt demnach deutlich darüber, was eine Bewertung als "Gut" rechtfertigt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (75,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cloudflare-Aktie auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cloudflare liegt bei 32,67, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25 von 46 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Einschätzungen der Analysten für die Cloudflare-Aktie sind ebenfalls gemischt. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 5 Gut, 5 Neutral und 3 Schlecht Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 64,73 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (79,37 USD) auf einen potenziellen Rückgang von -18,45 Prozent hinweist. Basierend auf den Analysteneinschätzungen erhält die Cloudflare-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen ein gemischtes Bild für die Cloudflare-Aktie, was Anlegerinnen und Anleger dazu veranlassen könnte, die weitere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen.