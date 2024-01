Cloudflare Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Cloudflare-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 64,55 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 76,28 USD liegt, was einer Abweichung von +18,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+4,07 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In sozialen Netzwerken dominierte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmungslage bezüglich der Cloudflare-Aktie. Anleger diskutierten an vier Tagen hauptsächlich positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher mit einem "Schlecht" bezüglich des Anleger-Sentiments.

Die Analysten haben die Cloudflare in den letzten zwölf Monaten mit 5 "Gut", 5 "Neutral" und 3 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus leiten sie eine langfristige Einstufung von "Neutral" ab. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Das Kursziel liegt im Mittel bei 64,73 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -15,15 Prozent ergibt, und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cloudflare zeigt einen Wert von 95,75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung, was die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festigt.