Cloudflare Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Cloudflare lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Cloudflare in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Cloudflare von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung ermöglicht.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Cloudflare ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Cloudflare ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,27 und ein Wert für den RSI25 von 34,5. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Cloudflare insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Neutral". Die Durchschnitts Kursprognose von 64,73 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -22,26 Prozent, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Cloudflare eine "Neutral"-Bewertung.