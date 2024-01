Cloudflare Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Cloudflare 5 positive, 5 neutrale und 3 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat gab es keine positiven und keine negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 64,73 USD, was einer möglichen Abnahme um 18,43 Prozent entspricht, daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cloudflare beträgt 66,73 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Cloudflare stark schwankt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Cloudflare derzeit als positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 64,23 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um 23,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt einen positiven Wert von 9,8 Prozent Abweichung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.