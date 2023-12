Cloudflare Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten Wochen hat die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Cloudflare deutlich abgenommen. Dies geht aus einer Analyse hervor, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lässt. Dabei hat sich das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien verringert, was zu einer negativen Bewertung für Cloudflare führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Cloudflare-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 24,35 Prozent gestiegen ist und somit positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Anstieg von 17,38 Prozent auf ein positives Rating hin. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert eine neutrale Bewertung für Cloudflare, da der Wert bei 55,03 liegt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI.

Die Analystenbewertung für Cloudflare fällt derzeit neutral aus, basierend auf 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, deutet die durchschnittliche Kursprognose auf ein Abwärtspotenzial von -17,83 Prozent hin, was einer schlechten Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cloudflare daher eine neutrale Bewertung in diesem Analyseabschnitt.