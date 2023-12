Cloudflare Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Cloudflare wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in dieser Zeit hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt betrachten wir daher die Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Cloudflare in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 5 neutrale und 3 negative Bewertungen erhalten hat, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 64,73 USD, was einem möglichen Rückgang um -24,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (85,76 USD) entspricht. Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Cloudflare-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Cloudflare liegt derzeit bei 43,31 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,02, was darauf hinweist, dass Cloudflare überverkauft ist und daher eine positive Bewertung erhält.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.