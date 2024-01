Cloudflare Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Cloudflare-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Die insgesamt vorliegenden Bewertungen sind 5 Gut, 7 Neutral und 3 Schlecht. Auch die Analysten, die erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, sehen dies so. Die durchschnittliche Empfehlung für Cloudflare aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird auf 67,69 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -13,17 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung "Schlecht". Insgesamt erhält Cloudflare von der Redaktion das Rating "Neutral".

Die Stimmung hinsichtlich der Cloudflare-Aktie wird durch weiche Faktoren wie die Nutzerkommentare auf sozialen Plattformen beeinflusst. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Cloudflare haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Cloudflare laut trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 65,43 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 77,96 USD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 76,9 USD eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt auf. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung, aber insgesamt wird Cloudflare auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.