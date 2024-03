Cloudflare Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Internet beeinflusst die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Cloudflare wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Cloudflare in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten Tagen dominieren jedoch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index für Cloudflare zeigt einen neutralen Wert von 40,98 für den RSI7 und 35,54 für den RSI25, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Cloudflare-Aktie deutlich über dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristige gleitende Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Cloudflare auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einer insgesamt positiven Bewertung versehen.