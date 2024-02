Cloudflare Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie von Cloudflare wurde in den vergangenen Monaten eingehend analysiert, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt wurden. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass diese eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Cloudflare.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudflare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 66,3 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 82,96 USD weicht somit um +25,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Cloudflare-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Cloudflare-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ein neutrales Signal, wodurch auch die RSI insgesamt neutral eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 6 Mal die Einschätzung "Neutral" und 3 Mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 82,96 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -16,33 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 69,42 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.