Cloudflare Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Cloudflare liegt der RSI bei 95,75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für Cloudflare einen Wert von 53, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analysten Cloudflare bewertet, wobei 5 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 3 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Auf kurzfristiger Basis stuften die Analysten die Aktie als "Neutral" ein und gaben ein durchschnittliches Kursziel von 64,73 USD an, was auf ein Abwärtspotential von -15,15 Prozent hinweist und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Cloudflare derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 64,55 USD, während der Kurs der Aktie bei 76,28 USD liegt, was einer Abweichung von +18,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 73,3 USD, was einer Abweichung von +4,07 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu Cloudflare veröffentlicht. Dies, zusammen mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.