Cloudflare Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cloudflare-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Cloudflare-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 64,16 und ein RSI25-Wert von 59,87, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cloudflare überwiegend negativ diskutiert, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine negative Stimmung hin. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten mehrmals eine neutrale Bewertung für die Cloudflare-Aktie abgegeben. Aktuell wird ein Kursziel von 74,75 USD erwartet, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Neutral" bewertet.