Cloudflare Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cloudflare eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cloudflare-Aktie derzeit mit einem Wert von 26,7 im Relative Strength-Index überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI führt.

Analysten bewerten die Cloudflare-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotenzial von -25,16 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cloudflare eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 67,65 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 99,88 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 82,64 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.