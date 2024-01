Cloudflare Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung. Wir betrachten den RSI für Cloudflare auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 32,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cloudflare derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild - Cloudflare wird auch hier als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt die Aktie von Cloudflare in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 5 neutrale und 3 negative Bewertungen. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Für den letzten Monat zeigen die Analystenbewertungen ein insgesamt "Neutral"-Urteil. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 64,73 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 79,37 USD eine erwartete Kursentwicklung von -18,45 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen deutet darauf hin, dass in Bezug auf Cloudflare hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudflare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,15 USD. Der letzte Schlusskurs (79,37 USD) weicht somit um +21,83 Prozent ab, was eine positive Bewertung ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Cloudflare-Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.