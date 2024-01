Cloudflare Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cloudflare-Aktie liegt bei 51,58, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 45. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudflare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,53 USD liegt. Dieser Wert weicht um +24,14 Prozent vom letzten Schlusskurs (81,35 USD) ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 77,27 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,28 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Cloudflare von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Cloudflare wurde langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Ergebnis führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Cloudflare-Aktie basierend auf dem RSI und eine positive Einschätzung aus der technischen Analyse. Die Anleger-Stimmung wird jedoch als schlecht eingestuft, während das langfristige Stimmungsbild als positiv bewertet wird.