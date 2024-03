Cloudflare Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen die Cloudflare-Aktie bewertet. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Cloudflare-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Cloudflare. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenbewertungen liegt bei 74,75 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -22,05 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 95,9 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Cloudflare derzeit 72,49 USD, während die Aktie selbst bei 95,9 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +32,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 89,37 USD, was einer Distanz von +7,31 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem Rating von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cloudflare liegt bei 67,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie daher hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".