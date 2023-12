Cloudflare Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das es ermöglicht, einzuschätzen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cloudflare betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,02, was darauf hindeutet, dass Cloudflare momentan überverkauft ist und somit als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei einem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +34,69 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Ebenso hat sich die Stimmung für Cloudflare in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.