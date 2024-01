Cloudflare Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung der Anleger gegenüber Cloudflare war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Cloudflare daher als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 5 neutrale und 3 negative Einschätzungen für Cloudflare abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Analysen, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 64,73 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 79,35 USD einem potentiellen Rückgang um -18,43 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Cloudflare-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cloudflare weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (66,73 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,38 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.