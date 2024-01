Cloudbreak Discovery Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Entain Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Cloudbreak Discovery wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet, der aktuell bei 40 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Cloudbreak Discovery in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die daraus resultierende Stimmungsänderung führen zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie. Die langfristige Diskussionintensität wird als mittel eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer Abweichung von -13,46 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen ergibt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +9,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cloudbreak Discovery daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.