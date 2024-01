Cloudbreak Discovery Aktie: Wann tut sich was?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders die Aktie von Cloudbreak Discovery in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Cloudbreak Discovery. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt der Wert für Cloudbreak Discovery aktuell bei 40 Punkten, was anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wobei der Wert bei 42,86 liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudbreak Discovery-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,51 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 0,45 GBP liegt, weicht dies um -11,76 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,14 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Cloudbreak Discovery durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Cloudbreak Discovery.