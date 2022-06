Cloudbet bietet neue Cash Out Funktion für Wimbledon Sportwetten mit Krypto

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Willemstad, Curaçao (ots/PRNewswire) -Cloudbet-Kunden können sich Gewinne ab sofort vor Spielende auszahlen lassen – brandneue Funktion zum prestigeträchtigsten Tennisturnier des Jahres.Cloudbet stellt Krypto Sportwetten Fans ab sofort eine brandneue Funktion zur Verfügung: Pünktlich zum Start des Wimbledon Turniers 2022 in London Anfang dieser Woche, ist es möglich, sich Gewinne noch während eines Live-Events auszahlen zu lassen. Für das prestigeträchtigste Rasenturnier des Jahres bietet Cloudbet eine Vielzahl an Märkte an, auf die Kunden schnell und sicher mit Bitcoin und 17 anderen Kryptowährungen Wetten platzieren können.Mit der neuen Cash Out Funktion (https://www.cloudbet.com/de/blog/posts/cloudbet-bietet-ab-sofort-cash-out-fur-crypto-sportwetten) von Cloudbet können Nutzer eine Auszahlung ihrer Wette veranlassen, noch bevor das endgültige Wettergebnis feststeht.Zu den vielen auf Cloudbet verfügbaren Wimbledon-Märkten (https://www.cloudbet.com/de/blog/posts/wette-auf-wimbledon-mit-bitcoin) gehören unter anderem: Turnier-Sieger, Spielgewinner, Satzgewinner, Gesamtanzahl Spiele, Handicaps, Genauer Endstand, Live-Wetten und viele mehr. Da alle Wetten auf Cloudbet mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen abgeschlossen werden können, profitieren die Nutzer von einer höheren Transaktionsgeschwindigkeit, besserem Datenschutz und deutlich niedrigeren Gebühren.Top Anwärter auf den Herrentitel ist vor allem Vorjahressieger Novak Djokovic. Da Roger Federer zum ersten mal seit 1999 ein Wimbledon Turnier verpasst, ist die Top Herausforderer Rafael Nadal.Nadal geht mit einer nicht ausgeheilten Fußverletzung ins Turnier und ist auf den Wett Märkten daher als Aussenseiter eingepreist. Bedenkt man jedoch seine zuletzt starke Form, bieten sich hier attraktive Chancen für wagemutige Sportwetten Fans.Bei den Frauen führt dieses Jahr kein Weg an Iga Swiatek vorbei. Beim Gewinn der French Open baute sie ihre Siegesserie auf beachtliche 35 Partien in Folge aus, alles andere als der Gewinn des Turniers wäre eine Überraschung. Coco Gauff nimmt die Rolle der Herausforderin jedoch mit Selbstvertrauen an und freut sich auf Wimbledon, wo ihr vor drei Jahren als 15-Jährige der Durchbruch gelang. Schon damals konnte sie die Herzen der weltweiten Fangemeinde erobern und wurde später nur von der späteren Siegerin und Rasen Expertin Simona Halep geschlagen.Cloudbet präsentiert die neue Cash Out Funktion inmitten des stärksten Einbruchs des Krypto Marktes seit Jahren. Der Umsatz des Bitcoin-Wettanbieters ist der Marktlage zum Trotz weitgehend stabil geblieben, was auf ein ungebrochenes Interesse an Sportwetten mit Krypto hindeutet.„Seit Cloudbet 2013 als erster Anbieter von Crypto Sportwetten eine neue Nische im Sportwetten Sektor erschließen konnte, hat die Plattform in nun fast 10 Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Unsere Kunden werden sich die Vorteile von Sportwetten mit Krypto auch weiterhin nicht entgehen lassen", ist sich Cloudbet-Sprecher Leandro Rossi sicher. „Wir werden Sportwetten Fans auch in Zukunft neue Funktionen präsentieren und das Wettangebot für unsere wachsende Community weiter ausbauen.Weitere Informationen zu Wimbledon Sportwetten mit Bitcoin finden Sie unter: https://www.cloudbet.com/en/blog/posts/bet-on-wimbledon-with-bitcoin.Folge uns auf Twitter für Updates und aktuelle Promotions: @Cloudbet (https://twitter.com/Cloudbet)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1850547/Cloudbet_Logo.jpgPressekontakt:media@cloudbet.com oder https://www.cloudbet.com/en/,+44 (0) 7968 166031Original-Content von: Cloudbet, übermittelt durch news aktuell