Cloudberry Clean Energy Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich diese Aussage treffen. Für die Cloudberry Clean Energy Asa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 65,71). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Cloudberry Clean Energy Asa.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cloudberry Clean Energy Asa verläuft aktuell bei 10,84 NOK. Da der Aktienkurs selbst bei 9,75 NOK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,06 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,25 NOK, was einer Differenz von -4,88 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cloudberry Clean Energy Asa wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, und das Signal erhält daher die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen, und in den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cloudberry Clean Energy Asa. Das Anleger-Sentiment erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Cloudberry Clean Energy Asa-Aktie ein neutraler Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.