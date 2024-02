Cloudberry Clean Energy Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Analyse von Cloudberry Clean Energy Asa wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cloudberry Clean Energy Asa von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,85 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs (9,78 NOK) weicht um -9,86 Prozent ab, was eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (10,27 NOK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,77 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cloudberry Clean Energy Asa führt zu einer neutralen Einstufung, sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch bei einem Zeitraum von 25 Tagen.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung für die Cloudberry Clean Energy Asa-Aktie.