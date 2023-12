Cloudberry Clean Energy Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cloudberry Clean Energy Asa-Aktie zeigt ein neutrales Rating von 34 für die letzten 7 Tage und 44,95 für die letzten 25 Tage. Damit wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft. Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs nur um 3,76 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Ebenso verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem positive Meinungen und beschäftigen sich mit den positiven Themen rund um Cloudberry Clean Energy Asa. Allerdings wurde auch eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen in den Social Media beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über die Aktie deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.