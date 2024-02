Cloudberry Clean Energy Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Cloudberry Clean Energy Asa liegt bei 71,88, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 67,66 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Einschätzung daher als "schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cloudberry Clean Energy Asa ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Cloudberry Clean Energy Asa haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden.

In der technischen Analyse wird durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ein aktueller Trend ermittelt. Der Wert beträgt derzeit 10,84 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 9,34 NOK liegt, was einer Differenz von -13,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,25 NOK) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,88 Prozent), was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cloudberry Clean Energy Asa-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "schlecht"-Rating versehen.