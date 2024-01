Cloudberry Clean Energy Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Cloudberry Clean Energy ASA-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,93 NOK, während der letzte Schlusskurs mit 10,9 NOK nur leicht darunter liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 10,28 NOK, was über dem letzten Schlusskurs von 10,9 NOK liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 40,87, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf Cloudberry Clean Energy Asa ist im Vergleich zu normalen Levels deutlich gesunken, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der verschiedenen Indikatoren ein gemischtes Rating, das sich auf "Gut" für das Anleger-Sentiment, "Neutral" für den RSI und das längerfristige Durchschnittsrating und auf "Schlecht" für das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien summiert.