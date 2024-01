Cloudberry Clean Energy Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cloudberry Clean Energy Asa ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen grün an, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen bleibt das Interesse der Anleger vor allem bei positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Cloudberry Clean Energy Asa mit 10,96 NOK derzeit um +6,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige "Gut"-Einschätzung ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +0,27 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Cloudberry Clean Energy Asa wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem langfristig "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Für Cloudberry Clean Energy Asa liegt der RSI bei 56,63, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse eine "Gut"-Einstufung für die kurzfristige und eine "Neutral"-Einstufung für die langfristige Perspektive ergibt. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einem langfristig "Schlecht"-Ergebnis führt. Der RSI deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.