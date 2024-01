Cloudberry Clean Energy Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Darktrace":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Für die Cloudberry Clean Energy Asa liegt der RSI derzeit bei 64,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 40,41 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Cloudberry Clean Energy Asa mit 10,64 NOK derzeit 3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -2,65 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Cloudberry Clean Energy Asa veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Was das Stimmungsbild und den Buzz rund um Cloudberry Clean Energy Asa betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde festgestellt. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammengefasst ergibt sich somit für Cloudberry Clean Energy Asa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.