Die Cloud Nine Web3 Technologies-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was sich über einen Zeitraum von vier Tagen erstreckte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren Anleger verstärkt positiv gestimmt in Bezug auf das Unternehmen Anonymous Intelligence. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Anonymous Intelligence wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Punkt auf "Schlecht" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anonymous Intelligence liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Eine technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Anonymous Intelligence-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert bei 0,09 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs mit 0,015 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -83,33 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 CAD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-50 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Anonymous Intelligence-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe ein "Schlecht"-Rating.