Cloud-Ausgaben steigen: Frühe Anzeichen für KI-Initiativen

Tech-Riesen melden deutlichen Umsatzanstieg im Cloud-Geschäft dank KI-Diensten – CIOs sehen explorative Anstrengungen als Ursache.

Tech-Riesen haben in dieser Woche einen deutlichen Anstieg ihres Umsatzes mit Cloud-Diensten aufgrund von KI-Angeboten verzeichnet. CIOs sagen, dass dies hauptsächlich auf explorative Bemühungen zurückzuführen ist. Künstliche Intelligenz treibt das Wachstum des Cloud-Umsatzes der großen Tech-Unternehmen an, obwohl ein Großteil der Ausgaben immer noch vorläufige Bemühungen von Kunden widerspiegelt.

"Es ist immer noch früh", kommentierte Brian Kirkland, Chief Information Officer von Choice Hotels, bezüglich der kontinuierlichen Arbeit des Unternehmens im Bereich generative KI. "Die meisten Anwendungsfälle sind nur explorativ." Sowohl für Cloud-Unternehmen als auch für Kunden stellt sich die Frage, wann die Technologie mehr Boden gewinnen wird.

Seit ihrem öffentlichen Debüt vor über einem Jahr hat generative KI noch keine breite Akzeptanz in Unternehmen außerhalb von einigen spezifischen Anwendungsfällen gefunden, während sich Unternehmen mit der Technologie und anderen Faktoren, einschließlich rechtlicher und datenschutzrechtlicher Risiken, vertraut machten.

Eine kürzlich durchgeführte CIO-Umfrage von Morgan Stanley ergab, dass die meisten CIOs nicht damit rechnen, dass ihr erstes generative KI-Projekt bis zum zweiten Halbjahr 2024 oder später in Produktion gehen wird. Dennoch haben sich KI-Tests und Konzeptionsnachweise in mehr Cloud-Nutzung übersetzt.

Amazon.com, das am Donnerstag seine Quartalsergebnisse verkündete, gab bekannt, dass seine neuen generativen KI-Fähigkeiten bei Kunden Anklang gefunden haben und sich in seinen Finanzergebnissen widerspiegeln. Das Unternehmen meldete, dass der Umsatzanteil des Amazon Web Services-Segments gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent gestiegen ist.

Auch der Mutterkonzern von Google, Alphabet, berichtete am Dienstag von einem 26-prozentigen Wachstum in seiner Cloud-Sparte, wobei KI dazu beitrug. Ebenfalls am Dienstag gab Microsoft bekannt, dass sein Azure-Cloud-Geschäft im vierten Quartal des Jahres 2023 um 30 Prozent gewachsen sei und eine Steigerung von 6 Prozentpunkten auf die Nachfrage nach KI zurückzuführen sei.

Microsoft führte den Großteil der Ausgaben für KI auf Azure auf die Verwendung der neuesten OpenAI-Modelle, die Verwendung von Drittanbieter-KI-Modellen wie Meta, Hugging Face und Nvidia sowie die Nutzung seines Code-Generierungstools GitHub Copilot zurück, das alles auf seiner Cloud-Infrastruktur läuft.

Google Cloud gab an, dass Unternehmen wie Anthropic eigene Modelle auf ihrer Infrastruktur trainieren und ausführen und Geschäftsanwender ihr grundlegendes Modell Gemini nutzen. Google Cloud gab an, dass sich die Anzahl der generativen KI-Projekte auf seiner Anwendungsplattform Vertex AI von der zweiten bis zur dritten Jahresprobe versechsfacht hat.

Sowohl Google als auch Microsoft gaben an, ihre Investitionsausgaben zum Aufbau ihrer KI-Infrastruktur erhöht zu haben. "Wir sind vom Reden über KI zum Anwenden von KI im großen Maßstab übergegangen", sagte Microsoft Chief Executive Satya Nadella am Dienstag. Für viele Cloud-Kunden bleibt die Fähigkeit, KI im großen Maßstab anzuwenden, irgendwo in der Zukunft.

Der Anstieg der KI-Nutzung in der Cloud ist größtenteils auf die Tests von Einsatzmöglichkeiten durch Unternehmenskunden zurückzuführen, sagte Stefan Slowinski, globaler Leiter der Softwareforschung der Investmentbank BNP Paribas Exane. "Sie wurden noch nicht eingesetzt.

Es besteht kein oder nur geringes Risiko, da Sie sie noch nicht in die Hände der Menschen legen. Sie testen nur." Er fügte hinzu: "Sie befinden sich immer noch sehr stark in der Versuchsphase, aber das kostet natürlich Geld, und deshalb sehen wir einige Anstiege bei der Infrastruktur, um das zu bewerkstelligen."

Generative KI-Tests und Konzeptionsnachweise reichen von Kundenservicenummern bis hin zur Reparatur von Ausrüstung. Kirkland von Choice Hotels sagte, dass das Unternehmen derzeit ein KI-Modell auf Amazon Web Services testet, das für die Callcenter von Zusammenfassungen von Interaktionen mit Kunden auf der Choice-Website generieren würde, wenn Kunden die Servicehotline anrufen. Kirkland sagte, es sei noch zu früh, um die Ergebnisse des Tests zu beurteilen, aber dieser Anwendungsfall sei nur ein Beispiel dafür, was mit generativer KI möglich ist.

Er fügte auch hinzu, dass er nicht in Eile sei, etwas bereitzustellen. Letztendlich sagte er: "Wir werden dorthin gelangen." Bei CNH Industrial, einem Anbieter von landwirtschaftlichen Maschinen und Baugeräten, sagte der Chief Digital and Information Officer Marc Kermisch, dass das Unternehmen OpenAI's GPT-Modell und Azure-Infrastruktur nutzt, um mehrere Einsatzmöglichkeiten zu testen.

Eine davon, die im Wesentlichen als Suchmaschine für die Reparatur von Ausrüstung dient, soll in diesem Jahr eingesetzt werden, sagte er. Aber andere Nachweise des Konzepts haben keine Ergebnisse gebracht, fügte er hinzu. Ein Modell, das verwendet wurde, um alte Verkaufsdaten abzufragen und Vorhersagen über zukünftige Nachfrage zu treffen, hat halluciniert, als es nicht genügend Daten fand, sagte Kermisch.

Er fügte hinzu, dass oft der Grund, warum Nachweise des Konzepts scheitern, darin liegt, dass sie mehr kosten, um in Produktion zu gehen, als sie tatsächlich an Effizienz einsparen. Das Risiko für Hyperscaler ist, dass nur wenige Anwendungsfälle die Pilotphase überstehen, sagte Slowinski, entweder weil sie keinen klaren Return on Investment bieten oder Unternehmen nicht in der Lage sind, ausreichend klare Sicherheitskontrollen zu entwickeln.

John-David Lovelock, Research Vice President und Distinguished Analyst beim IT-Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Gartner, sagte, Führungskräfte leiden unter "POC-Ermüdung" oder anhaltenden Frustrationen über fortlaufende Konzepte, die nicht funktionieren. Sicherlich haben sich einige Unternehmen als Frühadoptierer positioniert.

Der Online-Möbelhändler Wayfair hat im letzten Jahr ein Tool eingeführt, das das Bildgenerierungs-KI-Modell Stable Diffusion nutzt, um Kunden dabei zu helfen, sich ihre Wohnräume neu vorzustellen. Nicht in den Cloud-Ausgaben von Microsoft enthalten war Microsoft 365 Copilot, das von derselben Technologie hinter ChatGPT angetrieben wird.

Das Unternehmen gab bekannt, dass der Umsatz dafür in die Berichterstattung von Office365 Commercial fließen und nicht zu Azure gehören würde. Microsoft lehnte es ab, Umsatz- oder Datendaten für das teure Tool bekannt zu geben, das Ende letzten Jahres eingeführt wurde.

Finanzvorstand Amy Hood sagte in Microsofts Gewinnkonferenz: "Obwohl es noch frühe Tage für Microsoft 365 Copilot sind, sind wir begeistert von der bisherigen Nutzung und erwarten weiterhin, dass der Umsatz im Laufe der Zeit steigen wird."

