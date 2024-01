CloudMD Software & Services tut es schon wieder?

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zu Cloudmd Software & Services zeigt sich in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab sechs positive und einen negativen Tag, während an sieben Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cloudmd Software & Services daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Sentimentsänderung und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt sich im vergangenen Monat keine klare Tendenz. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen haben in den letzten Monaten abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cloudmd Software & Services von 0,09 CAD mit -35,71 Prozent Entfernung vom GD200 (0,14 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 0,11 CAD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cloudmd Software & Services liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt wird die Cloudmd Software & Services-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.