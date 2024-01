CloudMD Software & Services Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Cloudmd Software & Services-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,15 CAD gehandelt, während der aktuelle Kurs bei 0,09 CAD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -40 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In ähnlicher Weise weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,11 CAD auf, was einem Abstand von -18,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Cloudmd Software & Services-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 71,43 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.