CloudMD Software & Services Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Cloudmd Software & Services liegt der RSI7 aktuell bei 71,43 Punkten und zeigt somit an, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 80, was auch auf einen überkauften Zustand hinweist und zu einer entsprechenden "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cloudmd Software & Services deuten darauf hin, dass die Aktivität im Netz eher schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Cloudmd Software & Services-Aktie deutlich von den gleitenden Durchschnittswerten abweicht und entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält Cloudmd Software & Services somit eher negative Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Stimmung und die technische Analyse.