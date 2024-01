Close The Loop Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) für die Close The Loop-Aktie zeigt einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 47,73 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Close The Loop.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Close The Loop in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Close The Loop auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Close The Loop-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,38 AUD. Der letzte Schlusskurs (0.345 AUD) weicht um -9,21 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,34 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,47 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Close The Loop-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Close The Loop in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.