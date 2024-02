Close The Loop Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Close The Loop Aktie wird aus technischer Sicht analysiert. Der aktuelle Kurs von 0,37 AUD liegt derzeit neutral, da er 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,13 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" für beide Zeiträume eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Close The Loop Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Bewertung lautet daher ebenfalls "neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was erneut auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist in Bezug auf Close The Loop in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine gute Anleger-Stimmung hin, weshalb die Gesamteinstufung in dieser Kategorie als "gut" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung "neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt. Daher ist die Einstufung in dieser Kategorie ebenfalls "neutral".