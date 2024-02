Close Brothers Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Close Brothers ist derzeit insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, weshalb die Gesamtbewertung des Titels als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Close Brothers ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (8,22) eine Überbewertung um 76 Prozent darstellt. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer schlechten Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die Einschätzung der Analysten basiert auf 4 Bewertungen im letzten Jahr, von denen 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt wird das Wertpapier also positiv bewertet. Auch die jüngsten Analystenberichte kommen zu einer ähnlichen Beurteilung, was zu einem insgesamt guten Rating für die Close Brothers-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1087 GBP, was einen Anstieg um 155,52 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (425,4 GBP) bedeuten würde. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

Der Aktienkurs von Close Brothers verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -17,19 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Finanzen" eine Unterperformance um 11,82 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 2,37 Prozent, und Close Brothers liegt derzeit um 19,57 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.