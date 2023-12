Close Brothers Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Close Brothers-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 807,5 GBP um 6,19 Prozent unter dem GD200 (860,82 GBP) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurswert der letzten 50 Tage angibt, bei 782,3 GBP. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,22 Prozent beträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Close Brothers derzeit eine Dividendenrendite von 7,85 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Close Brothers-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Close Brothers in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt, dass die Aktie der Close Brothers langfristig als "Neutral" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 3 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Gut"-Titel angesehen, da im zurückliegenden Monat 1 positive Empfehlung und keine neutralen oder negativen Empfehlungen vorlagen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 1052,75 GBP, was einer Erwartung von 30,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung als "Gut" vergeben.