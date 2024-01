Close Brothers Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Dividende: Aktuell zahlt Close Brothers höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 2,58 Prozentpunkte (7,85 % gegenüber 5,28 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Close Brothers unterhalten. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) ist Close Brothers aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 gehandelt, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 8,47 entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI von Close Brothers liegt bei 44,14, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist, und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.