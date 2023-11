Close Brothers Aktie: Jetzt aber!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Close Brothers basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Meinungen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Close Brothers in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung, da es 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufsempfehlung gibt. In den letzten Monat gab es 1 Kaufempfehlung und keine Halten- oder Verkaufsempfehlungen, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1052,75 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 34,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Aktie von Close Brothers im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor um 22,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite mit 41,83 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Close Brothers als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,13 insgesamt 74 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 8,1. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".