Close Brothers Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten vier Wochen gab es bei Close Brothers eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Close Brothers mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" um 72 Prozent höher bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, wodurch die fundamentale Analyse zu einer Einstufung "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass die Close Brothers in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Bewertung "Gut", 1 Mal die Bewertung "Neutral" und 1 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird der Titel daher institutionell als "Neutral" eingestuft. In den letzten Monatserhebungen ergab sich jedoch eine Bewertung von 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 30,37 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 1052,75 GBP festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Close Brothers mit einer Ausschüttung von 7,85 % über dem Branchendurchschnitt von 5,28 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens und einer Gesamteinstufung von "Gut".