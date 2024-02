Close Brothers Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Derzeit schüttet Close Brothers höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Mit einer Dividendenrendite von 7,85 % liegt das Unternehmen 2,18 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,67 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet Close Brothers eine Rendite von -17,19 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,33 Prozent, während Close Brothers mit -18,52 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Close Brothers beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 93,8 zeigt, dass Close Brothers überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Close Brothers liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,23 als über dem Durchschnitt betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien ist Close Brothers damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.