Close Brothers Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Finanzindikator, der für die fundamentale Analyse von Close Brothers am wichtigsten ist, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 14,5 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 8,49 und daher überbewertet. Aufgrund dieses Abstands von 71 Prozent stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite von Close Brothers mit -17,19 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,68 Prozent erzielt, während Close Brothers mit 32,88 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Indikator herangezogen, um die Performance der Aktie zu bewerten. Der GD200 des Wertes verläuft bei 856,57 GBP, während der Kurs der Aktie bei 785,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -8,3 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 782,62 GBP, was einer Abweichung von +0,37 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite von Close Brothers beträgt 7,85 Prozent, was 3,23 Prozent über dem Mittelwert von 4,62 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.