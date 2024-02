Close Brothers ADR Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Die Aktie der Close Brothers wird derzeit von Analysten und technischer Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 806,29 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs bei 299,2 GBP liegt und einen Abstand von -62,89 Prozent aufgebaut hat. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 650,14 GBP, was einer Differenz von -53,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien weisen auf eine positive Veränderung hin, weshalb die Aktie als "Gut" bewertet wird. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Laut Analysten sind die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch hier als "Gut" eingestuft.

Insgesamt haben Analysten der Close Brothers in den letzten zwölf Monaten überwiegend gute Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Auch die kurzfristige Einschätzung aus institutioneller Sicht ist positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 862 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 188,1 Prozent bedeutet.

Basierend auf den Bewertungen von Analysten und der technischen Analyse erhält die Aktie der Close Brothers insgesamt die Einschätzung "Gut".