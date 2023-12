Close Brothers ADR Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analysten schätzen die Aktie der Close Brothers auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten haben 3 die Aktie gut bewertet, 1 neutral und 1 schlecht. Im vergangenen Monat gab es 1 gute Bewertung und keine neutralen oder schlechten Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" angesehen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 1052,75 GBP, was einer Erwartung von 30,37 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 807,5 GBP liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Close Brothers als überbewertet, da das KGV von 14,5 insgesamt 72 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 8,45 im Segment "Kapitalmärkte". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Close Brothers eine Performance von -17,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 15,5 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,69 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Close Brothers mit -3,05 Prozent 14,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Close Brothers mit 807,5 GBP um -6,19 Prozent unter dem GD200 (860,82 GBP), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 782,3 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,22 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Close Brothers-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.