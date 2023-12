Clorox Aktie: Das war abzusehen!

Die TheClorox- Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,68 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent liegt. Aufgrund dieser Tatsache hat die Redaktion die Dividendenpolitik der Clorox-Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Langfristige Meinungen von Analysten deuten darauf hin, dass die Clorox-Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhalten wird. Insgesamt liegen 1 positive, 3 neutrale und 5 negative Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Clorox. Das Kursziel der Analysten liegt bei 139,75 USD, was einer erwarteten Performance von -1,49 Prozent entspricht, da derzeit die Aktie bei 141,86 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Clorox-Aktie mit 1,4 Prozent im vergangenen Jahr um 151,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 661,06 Prozent, wobei Clorox aktuell 659,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bezüglich Clorox beobachtet werden. Aus diesem Grund hat die Aktie in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhalten. Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Im Gesamten wird die Clorox-Aktie auf dieser Ebene mit einem "Gut"-Rating bewertet.

