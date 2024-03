Clorox Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Clorox-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 146 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (157,03 USD) um +7,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 148,64 USD zeigt eine positive Abweichung von +5,64 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Clorox derzeit eine Rendite von 3,4 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clorox liegt bei 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 41,83 als unterdurchschnittlich betrachtet werden kann. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten erzielte Clorox eine Performance von 1,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 146,12 Prozent stiegen, was zu einer Unterperformance von -144,5 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor (mittlere Rendite von 30,92 Prozent) liegt Clorox um 29,3 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.