Clorox Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen konnte bei Clorox eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie von uns mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Clorox daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Clorox insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 4 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Clorox vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 140,43 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -10,19 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Clorox in Summe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Clorox derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 147,72 USD, was einer Abweichung von +5,85 Prozent vom Kurs der Aktie (156,36 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 142,95 USD zeigt eine Abweichung von +9,38 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" ermöglicht. Die Auswertung ergab 3 Gut- und 2 Schlecht-Signale, wodurch wir eine "Gut"-Empfehlung aussprechen. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung für Clorox.