Clorox Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Im Fall von Clorox wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 49,21 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Clorox-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Clorox weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass Clorox mit einer Rendite von 4,98 Prozent mehr als 149 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 674,99 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Clorox mit 670,01 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Clorox beträgt 3,68 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,72 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Clorox eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Diskussionen und Meinungen auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend negativ sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, und sieben Handelssignale ergeben ein negatives Bild. Alles in allem wird die Aktie von Clorox bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.