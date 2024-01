Clorox Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für die Clorox-Aktie betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 53,87 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Clorox in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 675,05 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -670,07 Prozent für Clorox führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 158,2 Prozent hatte, liegt Clorox mit einer Unterperformance von 153,21 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 32 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 32,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Clorox zahlt, was 31 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 47. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen über Clorox veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Clorox, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral".