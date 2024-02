Clorox Aktie: Was war das denn?

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Clorox zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eher durchschnittlich war. Daher erhält die Aktie in Bezug auf diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Clorox-Aktie als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Clorox derzeit bei 147,04 USD. Der Aktienkurs selbst schloss bei 152,24 USD, was einem Abstand von +3,54 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 145,42 USD, was einer Differenz von +4,69 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Auswertung der Anlegerstimmung in sozialen Medien ergab, dass die Meinungen in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung, obwohl die Redaktion 2 positive und 0 negative Signale identifiziert hat.

Fundamental betrachtet weist die Clorox-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,54 einen vergleichsweise niedrigen Wert auf, was sie im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" als günstig erscheinen lässt. Im Durchschnitt liegt das KGV der Branche bei 45, was einem Abstand von 27 Prozent entspricht. Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung der Clorox-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, technischer Analyse, Anlegerstimmung und fundamentalen Kriterien.