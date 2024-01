Clorox Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral. Es gab keine wesentlichen Ausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Clorox gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Clorox hat einen Wert von 32,39, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Haushaltsprodukte" deutlich günstiger ist und die Aktie unterbewertet erscheinen lässt. Das Branchen-KGV liegt bei 46,86, was einer Differenz von 31 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Clorox eine Performance von 1,07 Prozent. Andere Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche stiegen im Durchschnitt um 680,93 Prozent, was bedeutet, dass Clorox im Branchenvergleich eine Underperformance von -679,87 Prozent hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 158,16 Prozent, wobei Clorox 157,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Clorox liegt aktuell bei 3,4 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Die Differenz von +0,27 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.